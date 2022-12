No apagar das luzes do governo Bolsonaro, Petrobrás conclui venda de refinaria no Amazonas por US$ 257 milhões

Apoie o 247

247 - No apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro (PL), a Petrobrás concluiu nesta quarta-feira (30) a venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) ao grupo Atem, informa o Poder 360.

A estatal recebeu US$ 257,2 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) na transação. Em agosto de 2021, no início do negócio, o valor de compra era US$ 189,5 milhões. A Petrobrás diz ter reajustado o preço levando em conta a correção monetária e variações de capital de giro, dívida líquida e investimentos até a conclusão da venda.

Pelo Twitter, o economista Uallace Moreira classificou a venda da Reman como um "crime contra a Petrobrás". "Uma negociação no final do governo, entregando abaixo do preço do mercado. Essa é mais uma 'jogada' de destruição do Brasil do 'jênio"' [Paulo] Guedes [ministro da Economia]".

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) disse que a venda da refinaria pelo governo Bolsonaro foi "silenciosa e criminosa". "Bolsonaro não está sumido! Na verdade, ele anda bem ocupado saqueando os cofres públicos e vendendo o patrimônio nacional. Petrobrás, por exemplo, concluiu hoje a venda da Reman (Refinaria Isaac Sabbá) no Amazonas ao grupo Atem. Privatização da empresa foi silenciosa e criminosa".

Coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar também criticou a transação. "É um absurdo concluir essa operação de forma açodada, no apagar das luzes de um governo especialista em vender o patrimônio público brasileiro a preço de banana".

