No Dia do Consumidor, 26 empresas oferecem promoções. Confira a lista

De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), a estimativa é que a data movimente R$ 780 milhões em 2023 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Vinte e seis empresas estão fazendo promoções nesta quarta-feira (15/3), o Dia do Consumidor. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), a estimativa é que a data movimente R$ 780 milhões em 2023, aumento de 9% na comparação com o mesmo dia do ano passado. É esperado que os e-commerces recebam um aumento de 40% nos acessos.

Saiba também os seus direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e veja algumas dicas do Procon para compras online seguras.

Confira agora a lista publicada no site da revista Empresas e Negócios das companhias com promoções nesta quarta:

Alimentação

Chocolates Brasil Cacau

Quem resolver comprar dois tabletes de 100 gramas (g) de chocolate nas mais de 400 lojas da rede ganha o terceiro gratuitamente.

FiChipsFood

Ao longo de todo o mês de março, os consumidores poderão comprar itens com desconto no delivery da marca, pelo iFood, como a batata recheada de pizza, que sairá 25% mais barata, e a sobremesa churros europeu com 35% de desconto.

Ice Creamy Sorvetes

O cliente poderá arriscar a sorte ao estourar um balão na loja e tomar um sorvete por um valor mais em conta. Os descontos e prêmios variam em cada uma das lojas.

O Burguês

Em todo o mês de março, a hamburgueria vai oferecer 25% de desconto em pedidos realizados pelo iFood.

Pizza Prime

Clientes que tirarem um print dos stories disponibilizados no Instagram da marca falando da promoção e apresentarem no ato da compra, pagarão R$ 35 em uma pizza grande de Calabresa Paulistana, Muçarela ou Meia Muçarela, até o próximo dia 17 de março.

Splash Bebidas Urbanas

Até o próximo dia 17 de março, quem comprar um copo retornável da marca terá 50% de desconto na compra de uma bebida.

Educação

Cebrac

Em março, a rede de ensino profissionalizante disponibiliza dois cursos gratuitos: “Empreendedorismo” e “Como conquistar seu emprego agora”. A campanha “Seu currículo turbinado” dá um certificado e um teste de análise de perfil comportamental.

Escola Profissionalizante Ana Hickmann

Até o próximo dia 18/3, a rede dará 50% de desconto para quem se matricular em algum curso profissionalizante oferecido pela marca.

Minds Idiomas

A rede uniu duas campanhas do mês, o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Consumidor. Vai oferecer matrículas grátis para mulheres nos cursos até o fim de março.

Marketplace

Amazon

A empresa promete descontos de até 60% em 90 mil itens até o próximo dia 20 de março. Existem ofertas em dispositivos Amazon, produtos Apple, Lenovo, eletrônicos, livros e e-books, Playstation, moda, itens para casa, e muito mais.

Americanas

No departamento de telefonia, clientes poderão encontrar cupons de até R$ 500 para trocar por smartphones selecionados da Apple, Samsung e Motorola, no aplicativo da Americanas. A promoção também vale no Submarino, outra marca do grupo.

Magazine Luiza

Até o próximo dia 18 de março, a empresa promete até 70% de desconto em várias categorias de produtos, tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas.

Mercado Livre

A empresa promete descontos de até 80% ao longo de toda a semana, em itens como televisores, smartphones, geladeiras, entre outros.

Shopee

O marketplace está promovendo campanhas com cupons de desconto ao longo de todo o mês. Nesta quarta a plataforma oferecerá R$ 7 milhões de cupons de desconto, além de voucher adicional de frete grátis com compra mínima de R$ 29 e produtos com 30% a 50% de desconto.

Via

As marcas Casas Bahia, Ponto e Extra oferecerão descontos ao longo do dia. Na Casas Bahia, os clientes terão acesso à campanha de R$ 50 milhões em descontos em categorias como eletrodomésticos, smartphones, televisores, eletroeletrônicos, móveis, entre outros.

Moda

Calçados Bibi

A empresa de caçados infantis anunciou até 50% de desconto em itens selecionados nas mais de 140 franquias em shopping centers de todo o Brasil.

Grão de Gente

O e-commerce especializado em produtos para bebês e primeira infância dá até 65% de desconto em produtos selecionados até o fim de março.

Kings Sneakers

A rede de streetwear está oferecendo até 70% de desconto em produtos selecionados em seu e-commerce até o próximo dia 19 de março.

QÓculos

Ao comprar um par de óculos nesta quarta, o cliente recebe 20% de desconto. Em dois pares, 50%. Se a escolha for por três pares, a terceira peça é de graça.

Papelaria

Magnólia Papelaria

Em compras acima de R$ 150 realizadas pelo e-commerce da marca nesta quarta, o consumidor recebe metade do valor gasto em mimos, que serão complementares à compra.

Saúde, Beleza e Bem-Estar

Emagrecentro

A rede vai disponibilizar 1 mil procedimentos estéticos gratuitos, gordura localizada, voltados a emagrecimento, estrias ou celulite, para os primeiros 1 mil clientes que contratarem no site da rede até o dia 15 de março.

Época Cosméticos

O e-commerce de beleza do ecossistema Magalu está com ofertas de descontos de até 75%.

Maislaser

Nesta quarta, todas as unidades da rede de depilação darão 70% de desconto em algum tratamento estético.

Pello Menos

Até o final de março, o cliente ganha o produto de menor valor ao comprar de três ou mais serviços que utilizem cera, pelo e-commerce da marca.

SPA Express

Até o próximo dia 18 de março é possível contratar o tratamento ReduxPOWER com 20% de desconto. A rede tem 50 franquias em 21 estados, mais no Distrito Federal, com atendimento em domicílio.

Yes! Cosmetics

Clientes poderão jogar um dado para concorrer a prêmios, como vale MakeUp, vale sobrancelhas, vale limpeza de pele, 5% off ou 10% off.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.