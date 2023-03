Novo arcabouço fiscal pode sair antes do próximo encontro do Copom, diz Haddad

Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central será realizada nos dias 21 e 22 de março edit

Apoie o 247

ICL





Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o novo arcabouço fiscal pode ser apresentado pelo governo antes do próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

O colegiado do BC fará sua próxima reunião nos dias 21 e 22 de março, em meio a críticas recorrentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus ministros ao patamar da taxa Selic, atualmente em 13,75%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.