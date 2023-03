Novo marco fiscal pode ser divulgado na próxima semana, diz Bloomberg

O cancelamento da visita do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad à China abre as portas para que as discussões sobre o fim do teto de gastos sejam aceleradas edit

247 - A equipe econômica do governo Lula irá acelerar as discussões sobre o novo marco fiscal devido ao adiamento da viagem do presidente à China, possivelmente anunciando a proposta na próxima semana, informa a agência Bloomberg.

Antes da divulgação do diagnóstico de influenza de Lula, o plano estava programado para ser divulgado somente após o retorno do presidente e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da China, em abril. Com a mudança de planos, Haddad terá a oportunidade de finalizar os detalhes e obter a aprovação de Lula antes do esperado.

O presidente, entretanto, vem sinalizando que a proposta precisa ainda amadurecer para garantir que estejam previstos nela os investimentos necessários para recolocar o País nos trilhos do crescimento.

Segundo uma fonte ouvida pela Bloomberg, a equipe econômica conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para acelerar o plano. No entanto, nada garante que o acordo chegue antes de terça-feira, quando o Banco Central divulga a ata de sua última reunião em que decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%, diz a agência.

