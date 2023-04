Novo Minha Casa, Minha Vida irá atender cerca de 2 milhões de famílias até 2026

Apoie o 247

247 - O novo modelo do programa Minha Casa, Minha Vida do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá três faixas de subvenção econômica, com limite máximo de R$ 170 mil e acréscimo para a utilização de energia renovável.

A meta, segundo o jornal Folha de S. Paulo, é atender até dois milhões de famílias no final do ano de 2026. A portaria com que define os limites da subvenção foi publicada nesta quinta-feira (13) no Diário Oficial da União (DOU).

O limite de R$ 170 mil será destinado para novas unidades habitacionais e para a locação social de imóveis e locação social de imóveis em áreas urbanas, operadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ou do Fundo de Desenvolvimento Social.

A outra faixa, de R$ 75 mil, será voltada às unidades habitacionais novas localizadas em áreas rurais, Também será implementada uma terceira faixa, no valor de R$ 40 mil, para a melhoria habitacional em áreas rurais. Estas duas linhas serão operadas com recursos da União.

Os valores definidos, contudo, poderão ser alterados caso os imóveis façam uso de energia renovável ou no caso de requalificação da unidade para fins habitacionais.

