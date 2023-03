Novonor, antiga Odebrecht, assina acordo com gigante chinesa para disputar grandes obras

Apoie o 247

247 - A OEC (ex-Odebrecht Engenharia e Construção) e a estatal chinesa PowerChina assinaram nesta quarta-feira (29) um convênio para concorrer em parceria em novas licitações. O acordo foi firmado por Hector Núñez, presidente da Novonor (ex-Odebrecht e controladora da OEC), e representantes da companhia chinesa. As informações são do jornal Valor Econômico.

Núñez participou da comitiva brasileira que viajou à China antes do adiamento da visita do presidente Lula. A viagem tem como um de seus objetivos centrais alcançar parcerias com empresas do gigante asiático em prol da restauração do setor de engenharia pesada nacional, que foi destruído intencionalmente pela Operação Lava Jato.

O objetivo do acordo é que OEC e PowerChina se tornem sócias em licitações para grandes projetos de infraestrutura no Brasil. Inicialmente, não está prevista a criação de uma plataforma conjunta. As empresas deverão ser parceiras somente em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) criadas para cada projeto obtido.

A OEC é considerada o principal meio de recuperação do grupo Novonor. Embora ainda esteja longe do patamar da antiga Odebrecht, a empresa tem conseguido reconquistar negócios e aumentar a sua receita. Em 2022, a receita líquida da OEC foi de R$ 4,6 bilhões, o que representa um aumento de 65% em relação ao ano anterior.

A reportagem do Valor destaca ainda que "a carteira de projetos ('backlog') também tem se renovado. No ano passado, foram adicionados R$ 6,2 bilhões em novos contratos. Hoje, o estoque de obras da OEC está em R$ 16,9 bilhões (equivalente a cerca de US$ 3,28 bilhões), segundo uma apresentação feita recentemente pela empresa a investidores".

