Nubank recebe aporte de US$ 500 milhões e ultrapassa valor de mercado de XP e Banco do Brasil

247 - O banco digital brasileiro Nubank anunciou, nesta terça-feira, 8, que recebeu um aporte de US$ 500 milhões da Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, e outros US$ 250 milhões da americana Sands Capital em parceria com as brasileiras Verde Asset e Absoluto Partners, atingindo valor de mercado de US$ 30 bilhões.

A operação financeira colocou o Nubank na posição de quinto banco mais valioso da América Latina, na casa dos R$ 150 bilhões - valendo menos que Itaú (cerca de R$ 300 bilhões), Bradesco (R$ 255 bilhões), BTG (R$ 176 bilhões) e Santander Brasil (R$ 169 bilhões).

Desta forma, o Nubank ultrapassou a XP Investimentos (R$ 117 bilhões) e o Banco do Brasil (R$ 103 bilhões).

