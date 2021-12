Nubank vira banco mais valioso da América Latina

O banco digital está avaliado em mais de US$ 41,5 bilhões, com o maior valor de mercado entre os bancos listados na América Latina edit

247 - O Nubank fixou o preço de US$ 9 seu IPO na Nyse, no ponto máximo da faixa indicativa, que começava em US$ 8. O banco digital brasileiro reduziu a faixa em 20% na semana passada, em resposta à maior volatilidade dos mercados e à revisão generalizada de preços no setor de tecnologia, diz reportagem do Pipeline.

O banco digital vai estrear na quinta-feira, 9, avaliado em mais de US$ 41,5 bilhões, com o maior valor de mercado entre os bancos listados na América Latina.

O segundo banco brasileiro de maior valor é o Itaú, valendo US$ 37,7 bilhões, e é seguido pelo Bradesco, com US$ 33,3 bilhões, segundo a Economatica.

O Nubank também passa instituições internacionais, como o alemão Deustche Bank e o japonês Mizuho Financial Group.

