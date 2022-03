Número de brasileiros que esperam piora na economia em 2022 dobrou desde o início do ano

Apoie o 247

ICL

247 – Cada vez mais brasileiros desconfiam da capacidade de Paulo Guedes, o "Posto Ipiranga", apresentar soluções para os problemas econômicos nacionais. "Neste início de ano, a parcela de brasileiros que espera piora na economia dobrou, segundo pesquisa Datafolha. Em dezembro, uma minoria de 20% tinha essa percepção. No levantamento mais recente, a maioria, 40%, vê um futuro econômico menos promissor para o país", aponta reportagem da Folha de S. Paulo, sobre um recorte da pesquisa Datafolha.

"Em dezembro, havia otimismo, com uma maioria de 42% prevendo melhora na economia, e 35% estimando que ela ficaria como estava. Agora, 27% esperam uma melhora, e 29% estimam que vai ficar como está. É uma frustração na largada do ano, se for considerado que a pesquisa havia mostrado altas expectativas para 2022. De maneira geral, 73% esperavam que este ano fosse melhor que o de 2021 para todos os brasileiros, enquanto apenas 8% previam piora e 15% esperavam que que seria igual", aponta ainda a reportagem.

As projeções de mercado para o desempenho da economia brasileira permanecem abaixo de 1% nas instituições privadas. No início de março, o próprio governo cortou a sua projeção de crescimento no ano de 2,1% para 1,5%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE