Número de ocupados no Brasil pós-golpe é o menor da história, diz IBGE

247 - A taxa oficial de desemprego no Brasil aumentou para 13,3% no trimestre encerrado em junho, ao atingir 12,8 milhões de pessoas. No período foram fechados 8,9 milhões postos de trabalho na comparação com o trimestre anterior. A população ocupada chegou a 83,3 milhões de pessoas, o menor nível da série histórica iniciada em 2012. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), divulgada nesta quinta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2017, quando também ficou em 13,3%.

O percentual do desemprego no trimestre encerrado em junho representou alta de 1,1 ponto percentual no comparativo com o trimestre encerrado em março (12,2%) e de 1,3 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2019 (12%).

O desemprego não foi maior porque muita gente deixou de procurar emprego ou não tinha como trabalhar por causa do coronavírus.

