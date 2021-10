"O Arthur Lira me ligou e perguntou: e aí, como é que faz?"

Apoie o 247

247 – O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual e da Editora Abril, também disse, em sua conferência com clientes, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lhe telefonou no dia em que vários secretários de Paulo Guedes pediram demissão. "E aí, como é que faz?", perguntou Lira. Em seguida, o dono do BTG Pactual e da Editora Abril elogia o centrão. "Tenho mais respeito por este centro político do que nós de São Paulo, do establishment temos", afirma. "Este centro nos mantém republicanos." Ela também diz que o golpe militar de 1964 foi como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Confira: