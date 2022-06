"O Brasil e o Sul Global estão sendo destroçados", diz Pepe Escobar

Segundo o correspondente, o Brasil está sofrendo uma terapia de choque neoliberal, assim como fizeram com a Rússia nos anos 90 edit

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil passa por um processo de destruição econômica semelhante ao que ocorreu na Rússia, após a dissolução da União Soviética. "O Brasil está sofrendo uma terapia de choque neoliberal, como fizeram com a Rússia nos anos 90", disse ele. "O Brasil e o Sul Global estão sendo destroçados. O capitalismo financeiro e a espoliação das riquezas naturais são insustentáveis. A equação é novamente socialismo ou barbárie", afirmou, ao comentar sobre o novo livro do economista Michael Hudson, chamado "O Destino da Civilização", que formula uma dura crítica ao capitalismo financeiro.

Pepe, no entanto, afirma que nos dias atuais o imperialismo anglo-americano não tem a mesma força. "China e Rússia estão quebrando a hegemonia americana. O que conta não é o consumo, é a produção. Se você produz, você é senhor do seu destino", afirmou. "O darwinismo social é a consequência do neoliberalismo."

Ele afirmou ainda que os BRICS terão novos atores do Sul Global e disse que não há um consenso em Washington sobre como conduzir a guerra na Ucrânia. "Os ucranianos já perderam a guerra e só falta levantar a bandeira branca. O estágio 3 da Operação Z será chegar a Odessa, o que significa o Mar Negro inteiro. A questão é quem vai pagar o pato da derrota", afirmou. "A crise alimentar é derivação das sanções contra a Rússia", acrescentou.

