O caminho árduo para a desdolarização: Pepe Escobar entrevista Sergei Glazyev

Sputnik – Pouquíssimas pessoas na Rússia e em todo o Sul Global são tão qualificadas quanto Sergei Glazyev, Ministro da Integração e Macroeconomia da Comissão Econômica da Eurásia (EEC), o braço político da União Econômica da Eurásia (EAEU), para falar sobre o impulso, os desafios e as armadilhas no caminho para a desdolarização.

Enquanto o Sul Global emite apelos generalizados por uma estabilidade financeira real, a Índia, dentro do BRICS 10, deixa claro que todos precisam pensar seriamente sobre os efeitos tóxicos das sanções unilaterais e o professor Michael Hudson continua reiterando que as políticas atuais não são mais sustentáveis, Glazyev me recebeu gentilmente em seu escritório na EEC para uma conversa exclusiva e extensa, incluindo fascinantes detalhes extraoficiais.

Esses são os destaques, uma vez que as ideias de Glazyev estão sendo reexaminadas e há uma grande expectativa em relação ao sinal verde do governo russo para um novo modelo de acordo comercial, que, no momento, está nos estágios finais de ajuste fino.

Glazyev explicou como sua ideia principal foi “…elaborada há muito tempo. A ideia básica é que uma nova moeda deve ser introduzida primeiramente com base em uma lei internacional, assinada pelos países interessados na produção dessa nova moeda. Não por meio de algum tipo de conferência, como a de Bretton Woods, sem legitimidade. No primeiro estágio, nem todos os países seriam incluídos. As nações do BRICS serão suficientes – mais a SCO. Na Rússia, já temos nosso próprio SWIFT – o SPFS. Temos nosso câmbio de moeda, temos relações de correspondência entre bancos, consultas entre bancos centrais, e aqui somos absolutamente autossuficientes.”

Tudo isso leva à adoção de uma nova moeda internacional: “Na verdade, não precisamos adotar uma escala maior. O BRICS é suficiente. A ideia da moeda é que haja duas cestas: uma cesta é composta pelas moedas nacionais de todos os países envolvidos no processo, como o SDR, mas com critérios mais claros e compreensíveis. A segunda cesta são as commodities. Se você tiver duas cestas e criarmos a nova moeda como um índice de commodities e moedas nacionais, e tivermos um mecanismo de reservas, de acordo com o modelo matemático, isso será muito estável. Estável e conveniente”.

Então, depende da viabilidade: “Introduzir essa moeda como um instrumento para transações não seria muito difícil. Com uma boa infraestrutura e a aprovação de todos os bancos centrais, caberá às empresas usar essa moeda. Ela deve estar em formato digital, o que significa que pode ser usada sem o sistema bancário e, portanto, será pelo menos dez vezes mais barata do que as transações atuais por meio de bancos e casas de câmbio.”

A espinhosa questão do Banco Central

“Você já apresentou essa ideia aos chineses?”

“Apresentamos o projeto a especialistas chineses, nossos parceiros na Universidade Renmin. Tivemos um bom feedback, mas não tive a oportunidade de apresentá-lo em nível político. Aqui na Rússia, promovemos a discussão por meio de artigos, conferências e seminários, mas ainda não há uma decisão política sobre a introdução desse mecanismo nem mesmo na agenda do BRICS. A proposta da nossa equipe de especialistas é incluí-lo na agenda da cúpula do BRICS em outubro próximo, em Kazan. O problema é que o Banco Central da Rússia não está entusiasmado. Os BRICS decidiram apenas um plano operacional para usar moedas nacionais – o que também é uma ideia bastante clara, pois as moedas nacionais já são usadas em nosso comércio. O rublo russo é a principal moeda da EAEU, o comércio com a China é realizado em rublos e renminbi, o comércio com a Índia, o Irã e a Turquia também mudou para moedas nacionais. Cada país tem a infraestrutura para isso. Se os bancos centrais introduzirem moedas nacionais digitais e permitirem que elas sejam usadas no comércio internacional, esse também será um bom modelo. Nesse caso, as trocas de criptomoedas podem facilmente equilibrar os pagamentos – e esse é um mecanismo muito barato. O que é necessário é um acordo dos bancos centrais para permitir que uma certa quantidade de moedas nacionais em formato digital participe de transações internacionais.”

“Isso seria viável já em 2024, se houver vontade política?”

“Já existem algumas start-ups. A propósito, elas estão no Ocidente, e a digitalização é conduzida por empresas privadas, não por bancos centrais. Portanto, a demanda existe. Nosso Banco Central precisa elaborar uma proposta para a cúpula em Kazan. Mas essa é apenas uma parte da história. A segunda parte é o preço. No momento, o preço é determinado pela especulação ocidental. Produzimos essas commodities, as consumimos, mas não temos nosso próprio mecanismo de preços, que equilibrará a oferta e a demanda. Durante o pânico da Covid, o preço do petróleo caiu para quase zero. É impossível fazer qualquer planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico se não controlarmos os preços das commodities básicas. A formação de preços com essa nova moeda deve se livrar das trocas ocidentais de commodities. Minha ideia é baseada em um mecanismo que existia na União Soviética, no Comecon. Naquele período, tínhamos acordos de longo prazo não só com os países socialistas, mas também com a Áustria e outros países ocidentais, para fornecer gás por 10 anos, 20 anos, e a base dessa fórmula de preços era o preço do petróleo e o preço do gás.”

Portanto, o que se destaca é a eficácia de uma política de visão de longo prazo: “Nós criamos um padrão de longo prazo. Aqui na CEE, estamos analisando a ideia de um mercado comum de câmbio. Já preparamos um esboço, com alguns experimentos. A primeira etapa é a criação de uma rede de informações e trocas em diferentes países. Foi bastante bem-sucedida. A segunda etapa será estabelecer a comunicação on-line entre as bolsas e, por fim, passaremos para um mecanismo comum de formação de preços e abriremos esse mecanismo para todos os outros países. O principal problema é que os principais produtores de commodities, em primeiro lugar as empresas de petróleo, não gostam de negociar por meio de bolsas.

Eles gostam de negociar pessoalmente, portanto, é preciso uma decisão política para garantir que pelo menos metade da produção de commodities seja feita por meio de trocas. Um mecanismo em que a oferta e a demanda se equilibrem. No momento, o preço do petróleo nos mercados estrangeiros é “secreto”. É um tipo de pensamento dos tempos coloniais. “Como trapacear”. Precisamos criar uma legislação para abrir todas essas informações ao público.”

O NDB precisa de uma mudança

Glazyev ofereceu uma análise abrangente do universo do BRICS, com base em como o Conselho Empresarial do BRICS teve sua primeira reunião sobre serviços financeiros no início de fevereiro. Eles concordaram com um plano de trabalho; houve uma primeira sessão de especialistas em tecnologia financeira; e, durante esta semana, uma reunião inovadora pode levar a uma nova formulação – por enquanto não tornada pública – a ser incluída na agenda do BRICS para a cúpula de outubro.

“Quais são os principais desafios dentro da estrutura do BRICS nesse próximo estágio de tentar contornar o dólar americano?”

“O BRICS, na verdade, é um clube que não tem uma secretaria. Posso dizer isso de uma pessoa que tem alguma experiência em integração. Discutimos a ideia de uma união alfandegária aqui, no território pós-soviético, imediatamente após o colapso. Tivemos muitas declarações, até mesmo alguns acordos assinados por chefes de estado, sobre um espaço econômico comum. Mas somente após o estabelecimento de uma comissão é que o trabalho de fato começou, no ano de 2008. Depois de 20 anos de documentos, conferências, nada foi feito. Você precisa de alguém que seja responsável. No BRICS existe uma organização desse tipo – o NDB [Novo Banco de Desenvolvimento]. Se os chefes de Estado decidirem nomear o NDB como uma instituição que elaborará o novo modelo, a nova moeda, organizar uma conferência internacional com a minuta de um tratado internacional, isso pode funcionar. O problema é que o NDB funciona de acordo com o estatuto do dólar. Eles precisam reorganizar essa instituição para torná-la viável. Agora ele funciona como um banco de desenvolvimento internacional comum sob a estrutura americana. A segunda opção seria fazer isso sem esse banco, mas isso seria muito mais difícil. Este banco tem experiência suficiente”.

“Será que a presidência russa do BRICS poderia propor uma mudança interna no NDB este ano?”

“Estamos fazendo o nosso melhor. Não tenho certeza se o Ministério da Fazenda entende a gravidade da situação. O Presidente entende. Eu pessoalmente promovi essa ideia para ele. Mas o presidente do Banco Central e os ministros ainda estão pensando no velho paradigma do FMI.”

‘Seitas religiosas não criam inovação’

Glazyev teve uma discussão séria sobre sanções com o NDB:

“Discuti essa questão com a Sra. Rousseff [ex-presidente do Brasil, que atualmente preside o NDB] no Fórum de São Petersburgo. Entreguei a ela um documento sobre o assunto. Ela ficou bastante entusiasmada e nos convidou para ir ao NDB. Mas depois não houve nenhum acompanhamento. No ano passado, tudo foi muito difícil.”

Sobre o BRICS, “o grupo de trabalho de serviços financeiros está discutindo resseguro, classificação de crédito, novas moedas em fintech. Isso é o que deve estar na agenda do NDB. A melhor possibilidade seria uma reunião em Moscou, em março ou abril, para discutir em profundidade toda a gama de questões do mecanismo de liquidação do BRICS, do mais sofisticado ao menos sofisticado. Seria ótimo se o NDB aderisse a ele, mas, do jeito que está, há um abismo de fato entre o BRICS e o NDB.”

O ponto principal, insiste Glazyev, é que “Dilma deve encontrar tempo para organizar essas discussões em alto nível. É necessária uma decisão política”.

“Mas essa decisão não teria que vir do próprio Putin?”

“Não é tão fácil. Ouvimos declarações de pelo menos três chefes de Estado: Rússia, África do Sul e Brasil. Eles disseram publicamente que ‘essa é uma boa ideia’. O problema, mais uma vez, é que ainda não existe uma força-tarefa. Minha ideia, que propusemos antes da cúpula do BRICS em Joanesburgo, é criar um grupo de trabalho internacional para preparar, nas próximas sessões, o modelo ou a minuta do tratado. Como mudar para moedas nacionais. Essa é a agenda oficial agora. E eles têm que apresentar um relatório sobre isso em Kazan [para a cúpula anual do BRICS]. Há algumas consultas entre os Bancos Centrais e os Ministros das Finanças.”

Glazyev foi direto ao ponto quando se trata da inércia do sistema: “O principal problema dos burocratas e especialistas é ‘por que eles não têm ideias? Porque eles presumem que o status quo atual é o melhor. Se não houver sanções, tudo ficará bem. A arquitetura financeira internacional que foi criada pelos Estados Unidos e pela Europa é conveniente. Todos sabem como trabalhar no sistema. Portanto, é impossível mudar desse sistema para outro. Para as empresas, será muito difícil. Para os bancos, será difícil. As pessoas foram educadas no paradigma do equilíbrio financeiro, totalmente liberal. Elas não se importam com o fato de os preços serem manipulados por especuladores, não se importam com a volatilidade das moedas nacionais, acham que isso é natural (…) É uma espécie de seita religiosa. Seitas religiosas não criam inovação.”

Agora pegue sua bicicleta hipersônica

Voltamos à questão crucial das moedas nacionais: “Até cinco anos atrás, quando falei sobre moedas nacionais no comércio, todo mundo disse que isso era completamente impossível. Temos contratos de longo prazo em dólares e euros. Temos uma cultura estabelecida de transações. Quando eu era Ministro do Comércio Exterior, há 30 anos, tentei transferir todo o nosso comércio de commodities para o rublo. Argumentei com Yeltsin e outros: “Temos que negociar em rublos, não em dólares”. Isso faria com que o rublo se tornasse automaticamente uma moeda de reserva. Quando a Europa adotou o euro, tive uma reunião com o Sr. Prodi e concordamos: “Nós usaremos o euro como moeda e vocês usarão o rublo”. Então, Prodi me procurou após as consultas e disse: “Falei com o Sr. Kudrin [ex-ministro das Finanças da Rússia, 2000-2011], ele não me pediu para tornar o rublo uma moeda de reserva”. Isso foi sabotagem. Foi estupidez”.

Na verdade, os problemas são profundos – e continuam sendo: “O problema eram nossos reguladores, instruídos pelo FMI, e o segundo problema era a corrupção. Se você comercializa petróleo e gás em dólares, uma grande parte dos lucros é roubada, há muitas empresas intermediárias que manipulam os preços. Os preços são apenas a primeira etapa. O preço do gás natural na primeira negociação é cerca de 10 vezes menor do que a demanda final. Existem barreiras institucionais. A maioria dos países não permite que nossas empresas vendam petróleo e gás para o cliente final. Por exemplo, você não pode vender gás para residências. No entanto, mesmo no mercado aberto, bastante competitivo, temos intermediários entre o produtor e o consumidor – pelo menos metade das receitas são roubadas do controle do governo. Eles não pagam impostos”.

No entanto, existem soluções rápidas: “Quando fomos sancionados há dois anos, a transferência do dólar americano e do euro para as moedas nacionais levou apenas alguns meses. Foi muito rápido.”

Com relação aos investimentos, Glazyev enfatizou o sucesso do comércio localizado, mas os fluxos de capital ainda não estão presentes: “Os bancos centrais não estão fazendo seu trabalho. O câmbio rublo-renminbi está funcionando bem. Mas o câmbio rublo-rupee não está funcionando. Os bancos que mantêm essas rúpias, que têm muito dinheiro, acumulam taxas de juros sobre essas rúpias e podem brincar com elas. Não sei quem é o responsável por isso, nosso Banco Central ou o Banco Central da Índia.”

A principal e sucinta conclusão das sérias advertências de Glazyev é que caberia ao NDB – incentivado pela liderança do BRICS – organizar uma conferência de especialistas globais e abri-la para discussão pública. Glazyev evocou a metáfora de uma bicicleta que continua rolando – então, por que inventar uma nova bicicleta? Bem, chegou a hora de uma nova bicicleta – multipolar – hipersônica.

