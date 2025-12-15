'O maior investimento na Apex é Lula', afirma Jorge Viana

247 - O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou nesta segunda-feira (15) que o principal ativo da instituição é a atuação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na promoção internacional do país. A declaração foi feita durante a cerimônia que celebrou a abertura de 500 novos mercados para produtos brasileiros e a inauguração da nova sede da ApexBrasil, em Brasília.

Em seu discurso, Viana ressaltou o simbolismo do momento ao marcar, simultaneamente, a ampliação da presença comercial do Brasil no exterior e a consolidação institucional da agência. “É uma honra muito grande estar inaugurando esta casa. Estamos vivendo dois eventos aqui: um, celebrando os 500 mercados abertos pelo Brasil nesses três anos. E o outro é a entrega deste prédio, que é a casa da Apex”, afirmou.

Jorge Viana comparou os resultados recentes com os do governo anterior ao destacar que “o governo passado abriu pouco mais de 200 mercados em quatro anos”, enquanto a atual gestão alcançou 506 novos mercados em apenas três anos. Para ele, esse avanço é fruto de uma estratégia estruturada. “Estamos disputando o mundo, e não se disputa o mundo de qualquer jeito”, disse.

O presidente da ApexBrasil lembrou que a agência foi criada em 2003, durante o primeiro mandato de Lula, com o objetivo de promover o Brasil internacionalmente e atrair investimentos. “A Apex, quem criou, foi o presidente Lula, em 2003. Ele criou uma agência para promover o Brasil no mundo e atrair investimentos”, afirmou.

Viana detalhou ainda o modelo de atuação da instituição, que mantém parcerias com diversos setores produtivos. “A Apex tem convênios com 52 setores da economia do Brasil. Convênios meio a meio. A Apex põe metade do dinheiro e as organizações metade para o Brasil estar presente no mundo inteiro. São mil eventos por ano, três por dia”, destacou.

Ao abordar a relação com o empresariado, o dirigente enfatizou que a agência não custeia despesas pessoais em missões internacionais. “Nós nunca pagamos passagem para nenhum empresário viajar com o senhor, e nem hospedagem. Nenhuma vez”, afirmou, acrescentando que, em algumas ocasiões, a Apex apoia cooperativas e organizações que precisam de suporte para crescer.

De acordo com Viana, a diplomacia presidencial tem sido decisiva para aproximar empresários brasileiros de mercados estratégicos. “Sabe quantos empresários o senhor já reuniu em viagens? Mais de 8 mil nesses 19 encontros que o senhor fez no mundo inteiro”, disse, mencionando ainda cinco missões lideradas pelo vice-presidente. Ele relatou que o presidente Lula planeja novas viagens à Índia e à Coreia do Sul com foco em mudar a lógica da relação do Brasil com esses países. “Esse é o nosso presidente”, afirmou.

No discurso, Jorge Viana também fez críticas à gestão anterior da ApexBrasil, mencionando interferências e distorções no funcionamento da agência. “Aqui foi muito manipulado no governo passado. Muito mesmo. Tinha general presidindo escritório da Apex lá em Miami, vendendo joias… Isso tudo virou passado”, declarou. Segundo ele, houve inclusive tentativas de esvaziar a instituição. “O governo passado queria fechar a Apex”, afirmou.

Para Viana, o fortalecimento da agência está diretamente ligado ao apoio político do atual governo. “O senhor investiu na Apex. Mas o maior investimento na Apex é ele, porque ninguém vende mais um país do que a diplomacia presidencial, por mais que a gente se esforce”, concluiu, ao destacar o papel central de Lula na projeção internacional do Brasil.