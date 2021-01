“O ministro da Economia não manda p... nenhuma”, diz economista liberal

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - O economista Simão Davi Silber é um liberal de quadro costados. Professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, é há muito tempo uma voz influente em defesa da economia de mercado e de privatizações.

Registre-se que Silber nunca demonstrou simpatia pessoal por Jair Bolsonaro, mas bastante identificação com propostas do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Lá no começo do governo do capitão, Silber dizia a este repórter que o impulso à economia viria a médio prazo e, para tanto, era indispensável um programa ambicioso de concessões e privatizações. Para ele, governo-empresário está fadado à falência. O economista falava a mesma língua do ministro da Economia, portanto.

O professor Silber não mudou suas convicções, mas sua opinião atual sobre o governo Bolsonaro e a atuação de Paulo Guedes, digamos, caiu na real.

“O ministro da Economia não manda porra nenhuma. No governo Bolsonaro, ministérios são meros detalhes. Discordou dele, vai pra rua”, disse o economista nesta semana ao Brasil 247.

Sobre a conduta do governo quanto à vacinação contra a Covid-19, assim avalia Simão Davi Silber: “O que precisa é comprar insumos, já que a capacidade brasileira de fabricar vacinas é exemplar. O Governo Federal atrapalha. Se já éramos párias com Trump, eu nem sei classificar agora a posição ridícula do Brasil no mundo. Bolsonaro tem que ser julgado por crimes contra a humanidade”.

