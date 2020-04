O papel da Caixa e do Estado está muito evidente, diz presidente Fenae

Jair Ferreira disse à TV 247 que a pandemia de coronavírus tornou claro que o Estado e as empresas públicas são muito importantes em momentos de crise. “O Estado é muito importante nessas horas. O mercado é bom para quem tem dinheiro”, falou. Assista edit

247 - O presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Jair Ferreira, conversou com a TV 247 sobre a importância da Caixa e demais empresas públicas durante o atual momento de pandemia e crise financeira.

Ferreira pontuou que, agora, o papel das estatais está muito claro, e que todos percebem sua importância. “Acho que o papel da Caixa ficou muito evidente, aquela antiga tese nossa de que a empresa é importante para a sociedade brasileira, que as empresas públicas são importantíssimas para a sociedade brasileira, a exemplo da Petrobras. O papel evidente do Estado, ou seja, nós, brasileiros e brasileiras temos que ter claro isso: o Estado é muito importante nessas horas. O mercado é bom para quem tem dinheiro”.

Para ele, as discussões de privatização da Caixa, que vinham sendo ensaiadas desde o governo Michel Temer até a gestão de Jair Bolsonaro, estão encerradas. “Acho que esse discurso de venda das coisas enterrou de vez, a população tem que entender que essas pessoas que ficaram pregando para vender isso ou aquilo acabaram de ver que isso é uma furada. Se você tivesse feito o que o governo Temer e agora o governo Bolsonaro queriam fazer com a Caixa, vender isso e aquilo, como que você ia abrir mão de uma empresa que está presente praticamente em todos os municípios que nós temos no Brasil em um momento em que você precisa mobilizar a população?”.

“Ela é uma empresa do Estado brasileiro, do cidadão brasileiro, da cidadã que paga imposto nesse País. A Caixa é uma empresa 100% pública”, reforçou.

