O que a economia chinesa trouxe ao mundo no ano passado?

Rádio Internacional da China - No contexto de incertezas cada vez maiores em todo o mundo, a China desempenha um papel importante para manter a estabilidade da economia mundial.

Em 2021, a economia da China resistiu a múltiplas pressões domésticas e internacionais, alcançando um crescimento econômico de 8,1% diante das adversidades, com um crescimento do PIB per capita de 8%, injetando forte energia positiva na economia mundial, que se encontra em busca de recuperação.

Além de aumentar a confiança internacional, a economia da China forneceu um sólido apoio à economia mundial. Em 2021, com base na taxa de câmbio média anual, o agregado econômico da China atingiu US$ 17,7 trilhões, representando mais de 18% da economia mundial e contribuindo com cerca de 25% para o crescimento econômico global. A influência internacional da economia chinesa continua se expandindo.

No ano passado, o volume total de importação e exportação de mercadorias da China foi de 39,1 trilhões de yuans, um aumento de 21,4% em relação ao ano anterior, e a taxa de câmbio média anual ultrapassou 6 trilhões de dólares, ocupando o primeiro lugar no comércio mundial de mercadorias por cinco anos consecutivos.

Nos últimos anos, com a redução contínua da lista negativa de acesso ao investimento estrangeiro, a melhoria da facilitação do investimento e a otimização contínua do ambiente de negócios, a China continua sendo uma boa opção para o investimento global. Em 2021, o uso real de investimento estrangeiro direto da China totalizou 1,1 trilhão de yuans, um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior, e ultrapassou 1 trilhão de yuans pela primeira vez. O número de empresas recém-criadas com investimento estrangeiro na China atingiu 61.000, um aumento anual de 23,3%. No contexto da pandemia de Covid-19, as novas oportunidades emergentes do gigantesco mercado da China estão atraindo cada vez mais empresas multinacionais em busca de desenvolvimento.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

