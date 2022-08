O risco é Bolsonaro, diz Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Fiesp e acionista do grupo Klabin

Empresário também diz que reunião com embaixadores para atacar as urnas foi "inaceitável" edit

Apoie o 247

ICL

247 – O empresário Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo e acionista do grupo Klabin, afirmou, em entrevista ao jornalista Ivan Martinez-Vargas, publicada no Globo, que o risco que paira sobre o Brasil é a reeleição de Jair Bolsonaro. "A mim, o Bolsonaro não surpreendeu, e eu sempre disse isso. Mas a sociedade acordou para os riscos que está correndo à medida que as pessoas percebem que Bolsonaro pode ter mais um mandato pela frente, o que daria a ele a possibilidade, por exemplo, de reforçar sua posição no Judiciário, de construir uma bancada maior no Congresso. A sociedade começa a perceber que existe um risco real", diz ele.

Lafer Piva também condena duramente a reunião de Jair Bolsonaro com os embaixadores para atacar as urnas eletrônicas. "Aquilo foi inacreditável. Não posso imaginar uma estrutura como o Itamaraty e ministérios mais próximos a ele avalizando um discurso daquele. Foi um ponto muito significativo e assustador. A sociedade reagiu e mostrou que tem muita gente que não pensa assim", acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.