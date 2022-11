"O ritmo da política nem sempre acompanha o ritmo do mercado", diz Carlos Siqueira, presidente do PSB

Apoie o 247

247 - Presidente do PSB, Carlos Siqueira afirmou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "carregou" nas palavras do discurso de quinta-feira (10), que levaram o mercado a derrubar a Bolsa e fazer disparar o dólar.

No entanto, Siqueira lembrou do histórico do presidente, que lhe dá autoridade na pauta econômica. "Todos conhecem o presidente Lula e sabemos muito bem que, em seus oito anos de governo, nunca tratou a economia com irresponsabilidade. Ele nunca afrontou a iniciativa privada e o mercado, soube fazer equilíbrio entre o gasto de políticas sociais e equilíbrio fiscal. Ele não deixou o país a deriva”, disse o político à CNN Brasil nesta sexta-feira (11).

Sobre a indefinição de nomes para ministérios, Siqueira falou em ansiedade do mercado. “A esplanada dos ministérios certamente será redesenhada, acredito eu. Acho que o presidente não está atrasado. O mercado é ansioso, e entendo, mas não há atraso. Creio que no início de dezembro já estará definida essa questão. O mercado precisa compreender que o ritmo da política nem sempre acompanha o ritmo do mercado”.

Ele reconheceu, por outro lado, que Lula “talvez tenha carregado um pouco mais nas palavras ao dar ênfase na questão social, mas isso não implica que ele vá cometer qualquer grau de irresponsabilidade na condução da economia ou nomear qualquer pessoa que não seja responsável. O presidente precisa sopesar suas palavras para evitar incompreensões como acontece neste momento – mesmo que não acredite que ele tenha dado razão para a reação que aconteceu".

"A transição está só começando, hoje tem a primeira reunião do conselho político. Vamos ter calma porque não há razão para nenhuma fervura”, concluiu.

