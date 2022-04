O verdadeiro motivo da renúncia de Landim à indicação para a Petrobras: ele foi condenado pelo TCU

O presidente do Flamengo diz que poderia não dar conta do clube e da empresa, mas omite que seu nome poderia ser rejeitado por condenação quando atuava na Petrobras Distribuidora edit

247 - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anunciou neste domingo sua renúncia à indicação para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, mas pode ter omitido o real motivo.

Landim corria o risco de ter o nome rejeitado com base na Lei das Estatais, em razão de já ter sido condenado em um processo administrativo do Tribunal de Contas da União, o TCU.

No Sistema de Contas Irregulares do tribunal registra que, para Landim, a punição tem efeitos até fevereiro de 2025. Com isso, ele estaria inapto para assumir cargos em qualquer conselho de estatal do país.

O TCU julgou irregulares as contas de Landim e de outros gestores da Petrobras Distribuidora em 2011 e, após os recursos terem sido rejeitados, o processo transitou em julgado em fevereiro de 2017.

O contrato analisado pela corte envolvia serviços de publicidade prestados pela agência DPZ à subsidiária da Petrobras em 2003.

O atual presidente do Flamengo havia sido indicado para o cargo pelo governo Jair Bolsonaro em 28 de março, junto com a indicação do economista Adriano Pires para a presidência da estatal.

Em nota publicada no site do clube carioca, após o vice-campeonato estadual do rubro-negro, nesse sábado (2), Landim afirmou que, "apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país, e da enorme honra para mim em exercer este cargo, gostaria de informá-lo que resolvi abrir mão desta indicação, concentrando todo meu tempo e dedicação para o ainda maior fortalecimento do nosso Flamengo”.

"Minha preocupação em não conseguir, dada a dedicação que as duas instituições demandariam nesse momento, exercer ambas as funções com a excelência por mim desejada e à altura que a Petrobras e o Flamengo merecem", afirmou.

