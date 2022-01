"O verdadeiro risco para o mercado é Bolsonaro – e não Lula", diz um dos financistas mais influentes da Faria Lima

Apoie o 247

247 – Um dos financistas mais influentes da Faria Lima, Marcelo Kayath, diz que o verdadeiro risco para o mercado atende pelo nome de Jair Bolsonaro e abre a possibilidade de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informa a jornalista Maria Cristina Fernandes, editora do Valor Econômico . “O risco é fiscal e, nesse ponto, Bolsonaro oferece muito mais riscos do que Lula”, disse Kayath.

"Kayath nunca votou no petista, mas, em outubro, está disposto a escolher quem quer que derrote Jair Bolsonaro. Baseia-se na percepção de que a condição de refém em que se encontra Bolsonaro faz com que o presidente tenha que passar por cima de todas as amarras fiscais para se manter no poder. Já uma eventual eleição de Lula, diz, lhe permitiria assumir o poder com força suficiente para conter pressões", aponta a jornalista.

“Em 2002 ninguém conhecia Lula. Hoje os investidores podem até ter dúvida se um Lula 3 será mais parecido com o Lula 1 [do primeiro mandato] do que com o Lula 2 [do segundo], mas ninguém acha que ele vai fazer loucura”, disse ainda Kayath, citando a queda do dólar no dia em que Lula deu entrevista na semana passada defendendo a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin.

