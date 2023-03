Odebrecht ganha contrato de US$ 1,1 milhão para construir ferrovia em Angola

Construtora brasileira será responsável pela construção do trecho Luena-Saurimo da Estrada de Ferro Benguela, em Angola, com 260 quilômetros de extensão edit

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo um decreto presidencial consultado pela Agência Lusa, a Odebrecht e a Bento Pedroso Construções, empresas pertencentes ao grupo brasileiro, receberam um contrato no valor de US$ 1,168 milhão para a construção do trecho Luena-Saurimo da Estrada de Ferro Benguela, em Angola.

O despacho presidencial autoriza a despesa de 1.168 milhões de dólares e formaliza a contratação simplificada por critério material para o projeto e construção de um trecho de 260 quilômetros.

O investimento é justificado pela necessidade de melhorar o transporte ferroviário, aumentar o volume de mercadorias e passageiros transportados e destacando a importância deste eixo ferroviário na ligação entre a costa e o interior de Angola, de Benguela ao Moxico, permitindo o transporte de mercadorias do Porto do Lobito para a Região das Lundas.

O objetivo é fornecer à região um meio de transporte seguro e competitivo, para potencializar atividades como a mineração, altamente dependente de meios de transporte para atender às necessidades logísticas, além de dinamizar o projeto Planagrão, que visa fomentar as indústrias e seus derivados com foco nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Cuando Cubango.

O Ministro dos Transportes terá a responsabilidade de aprovar as partes do procedimento e celebrar o contrato, enquanto o Ministro das Finanças será responsável pela disponibilização dos recursos financeiros. (Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.