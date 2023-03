Oi faz novo pedido de recuperação judicial para se proteger de credores

Apoie o 247

Reuters - A Oi anunciou na noite da véspera que ingressou na Justiça do Rio de Janeiro com um novo pedido de recuperação judicial, poucos meses depois de ter saído de processo semelhante que levou seis anos para ser concluído.

A companhia, que no processo anterior de recuperação vendeu uma série de ativos, incluindo suas operações de telefonia móvel para as rivais Telefônica Brasil, TIM e Claro, afirmou que ingressou com o novo pedido na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro "em caráter de urgência".

A Oi, que atualmente se concentrou em operação de redes de fibra ótica e afirma ser "líder em conexões por fibra em diversos Estados do país", não informou o montante de dívida em jogo no pedido de recuperação.

Até o final de setembro do ano passado, a companhia informava uma dívida bruta total com valor de face de cerca de 35 bilhões de reais e um caixa de 3,6 bilhões. A empresa terminou o terceiro trimestre de 2022 com um fluxo de caixa operacional negativo em 312 milhões de reais.

