ONS prevê dificuldade de atender demanda de energia em novembro e país pode ter que aumentar importação

Nota técnica divulgada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico mostra a possibilidade de déficit de potência de energia no fim do ano. Segundo o ONS, isso obrigaria o país a importar 2 mil MW de potência por dia, o equivalente às produções diárias de Angra 1 e 2 edit

247 - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) emitiu nota técnica na quinta-feira (23) prevendo dificuldades para atender a demanda de energia do país em novembro. A informação é do portal G1.

Essa dificuldade viria do “esgotamento de praticamente todos os recursos [de potência de energia] no mês de novembro”. Ou seja, o operador vê o risco de faltar potência de energia a partir de novembro, fim do período seco e início do período chuvoso.

“Com relação ao atendimento aos requisitos de potência, observam-se sobras bastante reduzidas no mês de outubro, com o esgotamento de praticamente todos os recursos no mês de novembro”, concluiu o ONS.

A oferta de potência é importante para garantir o fornecimento contínuo de energia ao país. O sistema elétrico nacional opera com as chamadas “sobras de energia”, que são acionadas quando há momentos de alta de demanda.

