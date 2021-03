Operação sugere insider trading com ações da Petrobras. Lucro pode ter chegado a R$ 18 milhões

Na semana passada, enquanto o valor da petroleira derretia no mercado, alguém ganhou muito dinheiro com opções de venda de ações da petroleira, em operações atípicas edit

247 - Alguém faturou altas cifras na semana passada em meio ao anúncio de Jair Bolsonaro de que demitiria o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco.

Enquanto o valor da petroleira derretia no mercado, alguém ganhou muito dinheiro com opções de venda de ações da petroleira, em operações atípicas, informa a colunista Malu Gaspar, do Globo .

O lucro pode ter chegado a R$ 18 milhões, segundo cálculo feito a partir de dados públicos da B3, a bolsa de valores de São Paulo.

Não é possível saber quem realizou as operações, porque essa informação é protegida por sigilo bancário, mas a jornalista apurou que ambas foram realizadas por meio de uma mesma corretora.

