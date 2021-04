Orçamento assinado por Bolsonaro faz da Educação o setor com maior bloqueio de recursos

247 - O Orçamento de 2021 assinado por Jair Bolsonaro promove o congelamento de R$ 2,7 bilhões do Ministério da Educação, fazendo da pasta a mais atingida pelo congelamento de despesas. A estratégia do governo federal foi cortar despesas de ministérios e estatais para poupar as emendas parlamentares.

O corte de verbas atinge principalmente as chamadas despesas "discricionárias", que incluem gastos da pasta como conta de luz, água e telefone. Os efeitos, no entanto, podem ser maiores. À CNN Brasil, a presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, afirmou: "deve afetar ainda mais os programas de expansão do ensino médio e outros".

As outras duas pastas que mais sofrerão com os cortes serão a Economia e a Defesa. A Saúde, no ano em que a pandemia de Covid-19 mostra sua pior face no Brasil, também não ficou de fora. O governo vetou R$ 2,2 bilhões do Ministério da Saúde.

