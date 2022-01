Paes: Rio vai aplicar 1% do Tesouro em criptomoeda e lançar a "Cripto Rio"

Apoie o 247

ICL

247 - Na Rio Innovation Week, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou alguns projetos de investimento da capital fluminense em criptoativos. Ele afirmou que 1% do Tesouro será aplicado em criptomoeda, e que lançará uma conferência chamada 'Cripto Rio', nos moldes das grandes convenções globais sobre o tema.

"A gente vai lançar a Cripto Rio e aplicar 1% do tesouro em criptomoeda", disse Paes, em palestra com o prefeito de Miami, Francis Suarez, sobre os desafios em transformar as cidades em polos tecnológicos.

A gestão Paes pretende ainda realizar investimentos no Portomara Valley, área do Porto Maravilha, com isenção fiscal para empresas do segmento tech.

PUBLICIDADE

"O governo tem um papel a cumprir", disse o prefeito.

Pedro Paulo, secretário Desenvolvimento Econômico e Inovação, disse que a Prefeitura estuda ainda a possibilidade de facilitar o pagamento de impostos em bitcoin, com descontos.

PUBLICIDADE

"Estamos criando um grupo de trabalho que vai desenvolver o Rio como um hub de criptomoedas. Estamos estudando a possibilidade de pagar impostos com desconto adicional se você pagar com bitcoins. Você pega o desconto da cota única de 7%, faria 10% se pagar em bitcoin", disse.

A Rio Innovation Week tem as criptomoedas e a tecnologia blockchain em posição de destaque na sua edição de 2022. O evento reúne negócios, networking, marketing e educação sobre soluções para o futuro. Acontece até o dia 16 de janeiro no Jockey Club do Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

>>> Brasil 247 passa a aceitar doações solidárias em criptomoedas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: