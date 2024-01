Pagamento de precatórios injeta bilhões na economia e deve acelerar crescimento

Apoie o 247

247 – O pagamento de precatórios pelo governo brasileiro no final de 2023 está gerando expectativas positivas para a economia nacional. Economistas consultados pelo jornal Estado de S. Paulo indicam que essa medida tem o potencial de acelerar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024. Os precatórios, que representam dívidas reconhecidas pela Justiça, estavam represados devido a políticas anteriores, e sua liberação agora é vista como uma tentativa de regularizar as finanças públicas e impulsionar a atividade econômica.

A injeção desses recursos na economia, estimados em R$ 40 bilhões, pode ter um impacto significativo no consumo das famílias e na recuperação econômica em geral. A perspectiva de um aumento do PIB e a dinamização do consumo são elementos que sinalizam uma possível melhoria no cenário econômico do país, com projeções mais próximas a 2% para o crescimento deste ano. Essa medida representa um esforço para estimular a demanda interna e fortalecer a economia em um período de desafios econômicos.

Com a liberação dos recursos dos precatórios, espera-se que o Brasil possa alcançar uma recuperação mais sólida, consolidando um cenário mais promissor para o crescimento econômico. Essa injeção de recursos é vista como uma oportunidade para impulsionar diversos setores e fomentar um ambiente econômico mais favorável, contribuindo para uma possível retomada do crescimento.

