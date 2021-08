Panasonic anuncia fim da produção de TVs na Zona Franca de Manaus

247 - A Panasonic anunciou que irá deixar de produzir televisores no pólo industrial da Zona Franca de Manaus. A linha, que funciona há mais de 40 anos, deverá ser desativada em dezembro. De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o fim da produção de equipamentos de TV e áudio no Brasil segue a estratégia global da companhia, focada na sustentabilidade do negócio. A redução do negócio deverá resultar na demissão de 130 trabalhadores.

A unidade manauara seguirá produzindo fornos de micro-ondas, produtos automotivos e componentes eletrônicos. A decisão da Panasonic foi tomada cerca de um ano após a concorrente Sony também deixar de atuar no segmento de televisores.

A expectativa é que a saída da empresa japonesa deste segmento acabe por estimular a concorrência entre as demais companhias, com destaque para a indústria nacional. A estimativa é que a Panasonic tenha uma participação de até 6% no faturamento desta fatia de mercado.

