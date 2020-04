Pandemia eleva consumo de gás de cozinha e insumo começa a faltar em várias regiões do Brasil

Segundo o MInistperio de Minas e Energia, demanda pelo gás de cozinha cresceu 23% em meio à pandemia do novo coronavírus devido as pessoas estarem mais tempo em casa por causa da necessidade de isolamento social edit

247 - A quarentena resultante da pandemia do avanço do novo coronavírus no Brasil está afetando o abastecimento de botijões de gás em várias regiões do Brasil. Em Ceilândia e Taguatinga, no Distrito Federal, por exemplo, o produto acabou após ser comercializado por preços que variavam de R$ 90 a R$ 95, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. O insumo também está em falta em regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ainda conforme a reportagem a falta e botijões de gás também alcança parte do Plano Piloto, que não possui gás encanado em toda asua área de abrangência. A falta do insumo foi constatada em pelo menos 15 distribuidoras do Distrito Federal.

Em nota, o Ministério das Minas e Energia disse que a alta da demanda se deve ao fato das pessoas estarem por mais tempo em casa, devido à quarentena imposta por governos estaduais e municipais, o que levou a uma mudança nos hábitos devido ao isolamento. Ainda segundo o a pasta, a demanda cresceu 23%. “Além do aumento na procura, as famílias também anteciparam suas compras por novos botijões. Esse cenário criou, em determinado momento, uma escassez pontual de GLP”, ressalta a nota.

Para evitar o desabastecimento, a Petrobrás antecipou parte de suas importações de GLP e um primeiro navio aportou no Porto de Santos (SP) com uma carga equivalente a 1,6 milhão de botijões. Uma outra embarcação teria chegado no último dia 6 e um terceiro navio deverá chegar no próximo dia 10.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso