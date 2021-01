Pandemia faz os 20 mais ricos crescerem suas fortunas em 24%

Jeff Bezos, da Amazon, continua liderando a lista, com um patrimônio de 193,7 bilhões de dólares (um trilhão de reais), que cresceu 68% no último ano. Apenas três das 20 pessoas mais ricas de planeta viram sua fortuna diminuir em um ano que reduziu drasticamente as economistas de milhões de famílias edit

247 - Se por um lado a pandemia de coronavírus deixou milhões de desempregados no mundo, cortando a renda de incontáveis famílias, deixando-as até mesmo sem perspectivas para 2021, na lista das 20 pessoas mais ricas do planeta, foi o contrário.

Apenas três pessoas do ranking viram sua fortuna diminuir neste ano. Em média, os 20 mais ricos viram sua fortuna crescer em 24%. No seu conjunto, esse grupo de bilionários chegou ao final de 2020 com um patrimônio conjunto que soma 1,77 trilhão de dólares (8,83 trilhões de reais, aproximadamente o valor do PIB brasileiro), informa reportagem do El País .

Assim como em 2019, Jeff Bezos, da Amazon, continua liderando a lista em 2020, com um patrimônio de 193,7 bilhões de dólares ― um trilhão de reais. Sua fortuna teve um crescimento de 78,9 bilhões (68,7%).

Sua empresa foi uma das mais beneficiadas pelo confinamento, uma vez que o uso do comércio digital disparou em meio às restrições de mobilidade. As ações da Amazon na Bolsa acumularam rendimento de 75% no ano, e seu valor de mercado subiu a 1,6 trilhão de dólares.

O primeiro brasileiro na lista dos mais ricos do mundo é Jorge Paulo Lemann, na 66ª posição, com um patrimônio de 23,8 bilhões de dólares e aumento de 252 milhões em relação a 2019. Outros oito brasileiros figuram entre os 500 mais ricos, sendo quatro da família Moreira Salles.

Confira a lista e os valores no El País .

