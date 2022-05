Pandemia não mudará a estabilidade da economia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Duas coletivas de imprensa realizadas hoje, 16, na China chamaram muita atenção.

Uma foi sobre os principais dados econômicos da China em abril. Perante as severas situações internacionais e o impacto causado pela pandemia no mercado doméstico, a economia sofreu estagnação e registrou queda nos principais índices econômicos. Entretanto, o porta-voz da Administração Nacional de Estatística da China apontou que a estagnação temporária causada pela pandemia não mudará a estabilidade econômica do país, nem a alta resiliência, grande potencialidade e vasto espaço de desenvolvimento.

Outra coletiva importante foi realizada em Shanghai sobre a mais recente situação do combate à pandemia nesta cidade. Na ocasião, foi informado de que Shanghai eliminou a transmissão comunitária de Covid-19 em 15 de seus 16 distritos. A partir de 1º de junho até meados ou final de junho, Shanghai restaurará totalmente a ordem normal de produção e vida em toda a cidade com medidas padrão de prevenção e controle epidêmicos, evitando estritamente qualquer ressurgimento da Covid-19.

A vida e a saúde do povo em prioridade é um princípio básico das medidas de prevenção e controle da pandemia na China. Embora as medidas de prevenção e controle da pandemia afetem a produção e a vida de algumas áreas a curto prazo, já foi provado que somente o controle da pandemia a curto prazo pode criar condições favoráveis ao desenvolvimento econômico.

A partir dos dados divulgados hoje pelas autoridades chinesas, não é difícil descobrir que a vantagem de mercado em larga escala da China ainda é óbvia, e a tendência de operação econômica estável continua. O total de vendas no varejo de bens de consumo social atingiu 2,9 trilhões de yuans, o volume total de importação e exportação foi de 3,2 trilhões de yuans, a produção de aço foi de 110 milhões de toneladas e a produção de carvão bruto atingiu 360 milhões de toneladas.

Ao mesmo tempo, a tendência da economia chinesa em direção ao desenvolvimento de alta qualidade não mudou. Sob o impacto da pandemia, a transformação do digital, da informatização e da inteligência continua.

O governo chinês intensificou seus esforços para ajustar as macropolíticas e intensificou as medidas para ajudar as indústrias e empresas afetadas, as quais também contribuíram para a recuperação econômica.

É com base nisso que as empresas globais continuam a investir na China. Nos primeiros quatro meses deste ano, o uso real de capital estrangeiro em todo o país foi de 478,61 bilhões de yuans, um aumento anual de 20,5%.

A perturbação da pandemia não mudará a tendência da operação estável da economia chinesa, nem abalará a determinação da China em expandir a abertura, obter benefícios mútuos e resultados vantajosos para o mundo.

