Parlamentares articulam 14º salário no INSS em ano eleitoral

247 - Deputados federais pressionam o governo federal a conceder uma espécie de 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS para 2022 e 2023. O custo estimado é de pelo menos R$ 50 bilhões nesses dois anos.

De acordo com o jornal O Globo, parlamentares da base governista informaram que votarão a favor do texto, mesmo com a posição contrária do líder do governo, o deputado Ricardo Barros (PP-PR).

A proposta foi aprovada em duas comissões da Câmara dos Deputados - a de Seguridade Social e a de Finanças e Tributação.

Atualmente, o projeto está na de Constituição e Justiça (CCJ). Se for aprovado no colegiado, o projeto seguirá para o Senado, porque a tramitação tem caráter conclusivo. Ou seja, não precisa passar pelo plenário, mas seria necessário um requerimento com as assinaturas de 52 deputados.

