Paulo Guedes demite secretário especial da Fazenda

Após embates na sanção do Orçamento com o ministro da Economia, Waldery Rodrigues deixa o cargo de secretário especial da Fazenda, que agora será ocupado pelo atual secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu nesta terça-feira (27) o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, após embates na sanção do Orçamento.

Em seu lugar, conforme revelado ontem (26) pelo jornalista Luis Costa Pinto, assume Bruno Funchal, atual secretário do Tesouro Nacional. A avaliação é de que Funchal daria mais agilidade na secretaria que é responsável por toda a parte orçamentária do governo.

Ao longo da semana, informa o jornalista, Guedes deve perder controle sobre outros cargos estratégicos e toda a área do antigo Ministério do Planejamento. A saída de Waldery abre espaço para uma indicação política para a Secretaria do Tesouro. Além disso, Marta Seiller deve deixar a secretaria-geral do Plano Plurianual de Investimentos, que será ocupada por indicação do Centrão.

Com informações do Estadão e do Globo.

