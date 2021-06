Paulo Guedes pretende enfrentar Argentina no Mercosul por abertura comercial

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende seguir adiante em sua proposta de reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul em 10% agora e em outros 10% no fim do ano.

Segundo o jornal O Globo, a Argentina demonstra resistência à proposta. O governo de Alberto Fernández sinalizou, ainda informalmente, com a redução linear de 10% da TEC de forma imediata por parte do Brasil, e aplicar este corte para 75% das posições tarifárias argentinas, mas só em janeiro de 2022. E sobre uma segunda redução de 10%, como quer o Brasil, a Argentina só aceitaria falar no assunto em 2023.

"O cancelamento de uma reunião de chanceleres e ministros de finanças do Mercosul marcada para a próxima terça-feira diante da falta de consenso tornou evidente o mal-estar. Segundo interlocutores do ministro Guedes, a ordem é não ceder", diz o Globo.

Para o economista Edmar Bacha, um dos responsáveis pela implantação do Plano Real, a proposta de Guedes para o Mercosul pode ser considerada tímida, já que o ministro já defendeu corte unilateral de 50% da TEC, cuja alíquota média é 11,7%.

"Acho até um passo modesto porque a TEC é muito alta comparada com as do resto do mundo. Um movimento nessa direção manda mensagem importante sobre a necessidade de modernização da indústria nos quatro países", diz Bacha.

