PEC dos Precatórios permite R$ 16 bi para emendas parlamentares e R$ 5 bi para o fundo eleitoral

Será possível, ainda, gastar R$ 3,6 bilhões com o auxílio mensal de R$ 400 para caminhoneiros autônomos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Cálculos feitos por técnicos do Congresso apontam que a PEC dos Precatórios permite aumentar em R$ 16 bilhões as emendas parlamentares no Orçamento de 2022, ano eleitoral. Além disso, o fundo eleitoral aumentaria de R$ 2,1 bilhões para R$ 5 bilhões.

A PEC, que também muda a fórmula do teto de gastos, abre um espaço fiscal que pode variar de R$ 83 bilhões a R$ 95 bilhões, a depender da inflação. O governo aceitou furar o teto sob o pretexto de pagar o Auxílio Brasil, que custará R$ 83 bilhões em 2022.

Seria possível, ainda, gastar R$ 3,6 bilhões com o auxílio mensal de R$ 400 para caminhoneiros autônomos, como prometeu Jair Bolsonaro. (Com informações do Valor).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE