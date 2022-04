Peritos chinês e estadunidense comentam desempenho da economia sob pandemia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Administração Nacional de Estatísticas da China anunciou nesta segunda-feira (18) que a economia do país cresceu 4,8% no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado, suportando a pressão do recuo da economia global e da pandemia de Covid-19.

Em uma entrevista concedida à repórter da CGTN, Liu Xin, o economista estadunidense Max Wolff afirmou que a China e os Estados Unidos adotaram medidas completamente diferentes no combate à pandemia.

Segundo o especialista, aproximadamente um milhão de norte-americanos morreram em consequência de medidas inapropriadas frente à pandemia, ao mesmo tempo que a China apresentou uma taxa de mortalidade mais baixa e uma economia não tão fora de ordem. O professor catedrático da Universidade de Jiao Tong em Shanghai, Zhu Ning, apontou as razões por trás das diferenças no combate à pandemia entre as duas nações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como concretizar o crescimento econômico sob o contexto da pandemia? Acompanhem no vídeo a opinião dos peritos dos dois países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE