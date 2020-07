Persio Arida diz que Brasil virou pária do investimento global e sugere divã para Paulo Guedes

247 – O economista Persio Arida, que foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso e depois sócio do banco BTG Pactual, afirma que o Brasil está completamente alijado do circuito global de investimentos, em razão da destruição ambiental patrocinada por Jair Bolsonaro e Ricardo Salles. "O que mudou subitamente de um ano e meio para cá foi a postura governamental. As queimadas e o desmatamento da Amazônia, com a desconstrução dos controles ambientais, mostram um governo na contramão do mundo e da história. O governo Bolsonaro fez do Brasil um pária do investimento internacional", diz ele.

Arida também afirma que não é possível alimentar qualquer expectativa favorável em relação a Jair Bolsonaro. "Eu nada espero desse governo. Que dizer de um governo que desrespeita a ciência, se mostra incapaz de coordenar uma política nacional de saúde, incapaz de escolher um ministro da Educação que mereça esse nome ou elogie um secretário da Cultura nazista", afirma.

Por fim, ele também criticou Paulo Guedes, que fez críticas recentes ao Plano Real. "Ressentimento e inveja são assuntos para divã de psicanalista. O plano foi de um extraordinário sucesso", salientou, em entrevista à jornalista Adriana Fernandes, do jornal Estado de S. Paulo.

