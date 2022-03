Persio Arida, que coordenou programa de Alckmin em 2018, se reúne com Aloizio Mercadante

Apoie o 247

247 – "O coordenador do programa econômico de Geraldo Alckmin na disputa presidencial de 2018, o economista Persio Arida reuniu-se com o ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência, para discutir propostas de política econômica", informa a jornalista Cristiane Agostine , do Valor Econômico.

Foi o primeiro encontro com um economista tradicionalmente associado ao PSDB e ligado ao vice de Lula, Geraldo Alckmin. "O encontro aconteceu na semana passada, em São Paulo, na fundação petista. Dentro do PT, a ideia é que Arida seja uma espécie de colaborador informal da campanha", diz a jornalista do Valor.

Mercadante afirma que há interesse da campanha petista em “aprofundar das discussões” com Arida, ex-presidente do Banco Central e do BNDES e um dos formuladores do Plano Real. “Conversamos, tivemos um diálogo sobre a conjuntura e os desafios. Há disposição e interesse em aprofundar as discussões, mas não há necessariamente compromisso com o programa de governo”, acrescentou. “Ele foi o coordenador do programa de Alckmin, mas não há compromisso com o programa ou candidatura da parte dele. Foi uma discussão aberta, sobre alguns temas e que pretendemos aprofundar.” Mercadante conhece Arida desde a graduação, quando ambos cursaram economia na Universidade de São Paulo (USP). “Tivemos uma conversa, a exemplo de várias que tenho tido com assessores de candidatos (exceto Bolsonaro, é claro). No momento, prefiro não falar nada a respeito”, pontuou Arida.

