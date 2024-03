Peso do consumo das famílias no PIB reforça a importância do Estado no estímulo à economia, diz Esther Dweck

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck destacou dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, que fechou em 2,9% de crescimento, que "reforçam a importância do Estado no estímulo à economia".

Tanto o setor da agricultura quanto o consumo das famílias, que puxaram para cima o resultado do PIB, foram alvo de ações do governo no ano passado. "Além do agronegócio, com forte apoio do financiamento de bancos públicos como Banco do Brasil e da pesquisa da Embrapa, o PIB 2023 foi puxado pelo consumo das famílias, em que pesou a recriação e reformulação do Bolsa Família e reajustes do salário mínimo e de servidores. Ações essenciais do governo Lula que reforçam a importância do Estado no estímulo à economia!", publicou a ministra no X, antigo Twitter, neste sábado (2).

continua após o anúncio

Ações essenciais do governo @LulaOficial que reforçam a importância do Estado no estímulo à economia! — Esther Dweck (@edweck_rj) March 2, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: