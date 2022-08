Pesquisa da CNC diz que as mulheres são maioria entre os endividados no País

Apoie o 247

247 - Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada no mês passado, mostrou que 80% das consumidoras tinham contas a vencer. Em janeiro, eram 72%. De acordo com a economista da CNC, Izis Ferreira, a inadimplência "é maior entre o público feminino". O relato dela foi publicada nesta sexta-feira (19) pelo Jornal Nacional.

"Nós temos, por exemplo, 31% de mulheres hoje com algum tipo de dívida ou conta atrasada, enquanto entre o público masculino essa proporção ela se aproxima de 28%. Isso mostra que para elas está mais difícil de fechar todas as contas no mês, de conseguir pagar todas as contas e dívidas dentro de um mês", afirmou.

Segundo a CNC, o endividamento atingiu 78% das famílias brasileiras em julho.

