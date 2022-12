Pesquisa Quaest aponta que Haddad tem apoio de 60% dos eleitores de Lula para ser ministro da Fazenda

Apoie o 247

247 – O ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad tem amplo apoio da maioria do eleitorado petista para comandar a economia brasileira. "A possibilidade de o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ser ministro da Fazenda é aplaudida pela ampla maioria dos eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pesquisa Genial/Quaest mostra que 60% deles dizem considerar o petista um bom nome para chefiar a pasta, ante 26% que discordam. Outros 14% afirmam não saber ou não responderam", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Haddad também encontra aprovação elevada entre aqueles que ganham até dois salários mínimos (46%) e que moram no Nordeste (42%), grupos do eleitorado que sustentaram a eleição de Lula no pleito deste ano", acrescenta a jornalista.

