Pessimismo sobre futuro da economia bate recorde do governo Bolsonaro

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (19) aponta que o pessimismo dos brasileiros sobre o futuro da economia é cada vez maior. Segundo o levantamento, quatro em cada dez entrevistados (41%) acreditam que a situação econômica do país irá piorar nos próximos meses, enquanto outros 29% acham que a situação irá permanecer igual a atual. O índice referente ao pessimismo sobre o futuro é recorde desde o início do governo Jair Bolsonaro.

Ainda conforme o levantamento, somente 29% dos entrevistados avaliam que a situação deverá melhorar enquanto 1% não opinaram sobre o assunto. Em dezembro do ano passado, 43% avaliavam que a situação econômica do país iria melhorar, outros 31% achavam que ficaria igual e 24% pensavam em uma piora no futuro.

O pessimismo sobre os rumos da economia é maior entre as mulheres (465) do que entre os homens (36%), jovens entre 16 e 24 anos (45%), com ensino superior (46%) e trabalhadores com renda familiar de até dois salários mínimos (42%).

A pesquisa Datafolha, realizada por telefone, ouviu 2.065 pessoas entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

