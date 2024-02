Petrobras acerta ao propor distribuição mais cautelosa de dividendos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A Petrobras viu suas ações sofrerem uma queda pontual durante a sessão desta quarta-feira (28), em meio aos comentários do CEO Jean Paul Prates sobre a distribuição de dividendos. As ações PETR3 fecharam em baixa de 5,39%, a R$ 41,60, enquanto as PETR4 registraram uma desvalorização de 5,16%, a R$ 40,43. Em uma entrevista à Bloomberg, Prates expressou a intenção da Petrobras de adotar uma abordagem mais prudente no pagamento de dividendos extraordinários, à medida que avança em direção à energia renovável. Ele destacou que, ao longo dos próximos dez anos, aproximadamente metade da receita da empresa virá de fontes como energia eólica, solar e combustíveis renováveis. A Petrobras planeja realizar aquisições neste ano para impulsionar essa transição.

"Precisamos ser cautelosos. Os acionistas entenderão. Eu seria mais conservador do que agressivo. Estamos no meio dessa grande decisão de nos tornarmos uma empresa de petróleo em transição", afirmou Prates.

continua após o anúncio

A empresa esclareceu que ainda não há decisões tomadas sobre a distribuição de dividendos não declarados, mas os comentários de Prates geraram impacto no mercado, apesar da queda pontual das ações.

Os analistas previam que a Petrobras poderia recompensar os investidores com bilhões de dólares em dividendos extraordinários, mas os novos planos de distribuição sinalizam uma mudança de estratégia. A determinação da Petrobras em direção à energia limpa contrasta com a postura de alguns de seus pares internacionais, como a Shell e a BP, que se concentram nos combustíveis fósseis.

continua após o anúncio

Embora os comentários do CEO possam ter sido mal recebidos por alguns investidores focados nos dividendos, a decisão é vista como estratégica para o futuro da empresa. A expectativa é de que a transição energética exija grandes investimentos nos próximos anos. Essa mudança de postura da Petrobras em relação aos dividendos reflete uma visão mais ampla de longo prazo, alinhada com a crescente importância das energias renováveis e a necessidade de investimentos nesse setor.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: