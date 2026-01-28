Petrobras amplia contratos de petróleo com estatais da Índia

247 - A Petrobras renovou e ampliou contratos de venda de petróleo com as principais refinadoras estatais da Índia durante a India Energy Week, evento que reúne lideranças globais do setor energético e ocorre até a próxima sexta-feira (30/01), em Goa. Os novos acordos fortalecem a presença da companhia no mercado indiano e ampliam o volume negociado com parceiros estratégicos do país asiático.

As informações foram divulgadas pela Agência Petrobras de Notícias. Segundo a estatal brasileira, os contratos firmados com a Indian Oil Corporation Limited (IOC), a Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) e a Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) terão vigência até março de 2027, consolidando uma parceria comercial de médio prazo com as principais refinadoras controladas pelo governo indiano.

Os instrumentos comerciais assinados representam um potencial de venda de até 60 milhões de barris de petróleo, com valor total que pode superar US$ 3,1 bilhões. O maior volume está previsto no acordo com a IOC, maior refinadora estatal da Índia, que estabelece a venda de até 24 milhões de barris de petróleo brasileiro, com duração inicial de 12 meses e possibilidade de prorrogação por igual período.

No caso dos contratos com a BPCL e a HPCL, a Petrobras ampliou significativamente os volumes máximos previstos. Cada um dos acordos passou de 6 milhões para até 18 milhões de barris, mantendo a vigência até março de 2027 e ampliando a capacidade de fornecimento ao mercado indiano ao longo dos próximos anos.

De acordo com o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Cláudio Schlosser, os novos contratos têm papel estratégico para a companhia. “Os contratos reforçam a presença da Petrobras no mercado indiano e contribuem para a diversificação da nossa carteira de clientes de exportação de petróleo. Estamos empenhados em fortalecer parcerias estratégicas, ampliando nossa atuação global e gerando valor para o Brasil”, afirmou.

A Índia é atualmente um dos maiores importadores mundiais de petróleo, com uma demanda diária em torno de 5 milhões de barris. Esse volume expressivo torna o país um mercado prioritário para a Petrobras, que busca consolidar sua atuação internacional e ampliar a participação em regiões com alto consumo energético.