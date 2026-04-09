Petrobras amplia controle total em Tartaruga Verde e Espadarte com compra de US$ 450 milhões

247 - A Petrobras formalizou, na quinta-feira (9), a aquisição das participações remanescentes nos campos de Tartaruga Verde e no Módulo II de Espadarte, na Bacia de Campos, em um negócio avaliado em US$ 450 milhões. Com a operação, a companhia passa a deter a totalidade dos ativos, consolidando sua posição em uma das principais áreas produtoras do país.

Os dois campos já são operados pela estatal e registram produção conjunta de aproximadamente 55 mil barris de petróleo por dia. A compra reforça o controle estratégico da Petrobras sobre a exploração e desenvolvimento desses ativos.

O pagamento foi estruturado em diferentes etapas. No momento da assinatura dos contratos, a empresa desembolsou US$ 50 milhões. Um novo repasse de US$ 300 milhões está previsto para a conclusão da operação. Além disso, outras duas parcelas de US$ 25 milhões cada serão quitadas após 12 e 24 meses do fechamento do negócio.

Os valores ainda poderão ser ajustados conforme o desempenho econômico dos ativos desde 1º de julho do ano passado, o que pode resultar em descontos no montante final da transação.

A efetivação da compra depende do cumprimento de condições previstas nos contratos, incluindo a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Uma vez concluída essa etapa, a Petrobras passará a exercer controle integral sobre os campos, ampliando sua capacidade de gestão e operação na Bacia de Campos.