Petrobrás anuncia aumento de 39% no preço do gás natural fornecido às distribuidoras

Reajuste de 39% no preço do metro cúbico do gás natural fornecido às distribuidoras eentra em vigor a partir do primeiro dia de maio edit

247 - A Petrobrás anunciou, nesta segunda-feira (5), um reajuste de 39% no preço do metro cúbico do gás natural fornecido às distribuidoras. O aumento entra em vigor a partir do primeiro dia de maio.

Segundo reportagem de O Globo, a variação no preço está vinculada à cotação do petróleo no mercado internacional e à taxa de câmbio, disse a estatal. As atualizações dos preços dos contratos são trimestrais. Em dólar, a alta será de 32%.

"Os preços de gás natural da Petrobras também incluem o repasse dos custos incorridos pela companhia para o transporte do energético até o ponto de entrega às distribuidoras, que são definidos por tarifas reguladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esta parcela do preço é atualizada anualmente no mês de maio pelo IGP-M, que, para o período de aferição (março de 2020 a março de 2021), registrou alta de 31%", afirmou a estatal em um comunicado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.