Petrobrás anuncia parceria com estatal chinesa para geração de energia renovável no Brasil

China Energy International tem um orçamento de US$ 20 bilhões para investimentos fora da China e parte deste montante poderá ser destinada ao Brasil edit

Apoie o 247

Google News

Sputnik - Buscando cumprir as diretrizes propostas pela nova chefia e ampliar investimentos no segmento de energias renováveis, a Petrobrás disse nesta quinta-feira (4) que criará um grupo de trabalho com a China Energy International para analisar oportunidades de negócios conjuntas.

O grupo de trabalho entre as companhias será organizado pelo diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobrás, Maurício Tolmasquim, e a composição da equipe será definida nas próximas semanas.

O foco, além da geração de energia renovável, também será a produção de hidrogênio "verde" para "uma transição energética justa", segundo o comunicado da petrolífera brasileira citado pelo jornal Valor Econômico.

"Queremos nos firmar como a maior empresa de energia integrada do Brasil. Temos preços competitivos, bons parceiros, grandes projetos e estamos olhando novas oportunidades de negócios", disse em nota o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, que se reuniu com o presidente da estatal chinesa, Lyu Zexiang, em Brasília.

Na reunião, Lyu Zexiang informou que sua empresa tem um orçamento de US$ 20 bilhões (R$ 99,5 bilhões) para investimentos fora da China, sendo que importante parte deste montante poderá ser destinada ao Brasil, comunicou a Petrobrás.

Ainda segundo a mídia, a China Energy International tem buscado explorar áreas como armazenamento de energia, e tem projetos e estudos com hidrogênio e amônia verdes. A chinesa opera também na área de saneamento básico e dessalinização em alguns países.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.