Petrobrás aprova novas ações de seu planejamento estratégico e foca em transição energética justa

247 - A Petrobrás informou que o seu presidente, Jean Paul Prates, enviou para a Diretoria Executiva propostas a serem consideradas no Planejamento Estratégico. De acordo com a estatal, uma das propostas é a "busca pela transição energética justa, em linha com as empresas congêneres internacionais, prioritariamente por meio de parcerias de excelência técnica e por programas de responsabilidade social que mitiguem as externalidades da atuação da companhia e fomentem cadeias produtivas locais".

"Os investimentos necessários para assegurar a consecução dessas propostas devem ser financiados pelo fluxo de caixa operacional, em níveis equivalentes às companhias congêneres, e preferencialmente por meio de parcerias que nos permitam compartilhar riscos e expertise, e devem buscar o retorno do investimento, redução do custo de capital, fortalecimento da Petrobras como uma empresa de energia integrada, maximizando o valor da companhia e buscando o desenvolvimento do mercado brasileiro", disse.

Nesta sexta-feira (31) fizemos a assinatura dos termos de posse da nossa nova Diretoria Executiva da @petrobras. Formamos um time equilibrado e competente, com diferentes perfis, que está pronto para atuar nessa gestão renovada e movida pela energia de cada trabalhador e… pic.twitter.com/TBhw33zpVx — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) March 31, 2023





Nossa Diretoria Executiva, junto com todos vocês, terá muito trabalho pela frente. Agradeço a dedicação dos antigos diretores e dou as boas-vindas a esse novo time! March 31, 2023

Confira as ações aprovadas:

1) Atenção total às pessoas, com a prioridade no desenvolvimento, retenção e requalificação de talentos de forma a prover à companhia um corpo técnico cada vez mais inclusivo, diverso e habilitado a atender às demandas dinâmicas do mercado, em especial da transição energética;

2) Foco em ativos rentáveis de exploração e produção, com descarbonização crescente das operações da empresa e de seus fornecedores;

3) Ênfase na adequação e aprimoramento do parque atual de refino por meio do ganho de eficiência e conjugação de matérias-primas de matriz renovável no desenvolvimento de processos industriais resilientes e produtos sustentáveis;

4) Busca pela transição energética justa, em linha com as empresas congêneres internacionais, prioritariamente por meio de parcerias de excelência técnica e por programas de responsabilidade social que mitiguem as externalidades da atuação da companhia e fomentem cadeias produtivas locais;

5) Aproveitar as diferentes potencialidades do Brasil como país de dimensões continentais e capacidades energéticas que favorecem o desenvolvimento sustentável, através da regionalização das atividades da empresa baseadas em cadeias produtivas e unidades operacionais locais;

6) Fortalecer o acesso a mercados e buscar a vanguarda global na transição energética, através da atuação internacional por meio de parcerias tecnológicas e operacionais.

