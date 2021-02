Petrobrás aumenta preços do diesel, gasolina e GLP

247 - A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira (8) o aumento dos preços médios de venda a distribuidores da gasolina, diesel e GLP, que deverá entrar em vigor a partir de terça-feira (9).

Segundo comunicado da estatal, o preço médio de venda de gasolina nas refinarias passará a ser de R$ 2,25 por litro, alta média de R$ 0,17 por litro.

O valor médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,24 por litro, aumento médio de R$ 0,13 por litro.

É a terceira alta do ano nos preços da gasolina, e a segunda no valor do litro do diesel.

O conhecimento liberta. Saiba mais